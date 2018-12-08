أصيب صاحب مطعم بدمنهور في البحيرة، بحروق لهبية من الدرجتين الثانية والثالثة بالرأس والوجه واليدين بنسبة 30%، إثر اشتعال النيران به، حال قيامه بعمل مأكولات (فول، فلافل) بالمطعم الخاص به، بعد أن حدث تسرب للغاز من أسطوانة البوتاجاز.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، إخطارا من قسم شرطة دمنهور، بورود اشارة من مستشفى كفرالدوار العام، بوصول "منصور ن م ال" (64 سنة ـ صاحب مطعم ومقيم شارع البطاط في أبو الريش دائرة القسم)، مصابا بحروق لهبيه من الدرجتين الثانية والثالثة بالرأس والوجه واليدين بنسبة 30%، وتم حجزه بقسم الحروق بالمستشفى لاستكمال العلاج.

وبسؤاله قرر أنه حال قيامه بعمل مأكولات (فول، فلافل) بالمطعم الخاص به، حدث تسرب للغاز من أسطوانة البوتاجاز، مما أدى لاشتعال النيران وحدوث إصابته، وأضاف بعدم حدوث تلفيات بالمطعم، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.