طورت مؤسسة "كيمبرلي ستامبلر" الأمريكية، سلاحا جديدا مضاد للطائرات التي تعمل دون طيار، يتميز بسهولة استخدامه وخفة وزنه.

وبحسب صحيفة "إير فورس تايمز" الأمريكية، يعطي السلاح الجديد القدرة لأفراد المشاة على إصابة الطائرات المعادية التي تعمل دون طيار، حيث أن السلاح الجديد هو عبارة عن منصة إطلاق محمولة ومتصلة بحقيبة نظام للتشغيل خفيفة الوزن ولا تتعدى 15 رطلا ويحملها فرد المشاة المقاتل على الظهر بما يعطيه خفة حركة وقدرة على المناورة.

وتعتمد فكرة السلاح الجديد على قطع الاتصال بين جهة استقبال إشارة التشغيل في الطائرة وبين مشغلها في مركز التحكم الأرضي الذي سيجد نفسه حال استخدام السلاح الجديد فاقدا للقدرة على التحكم في سير وتوجيه الطائرة ومن ثم يتم إفشال مهمتها.