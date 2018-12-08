أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مسودة قانون العمل الجديد التي أعدتها الحكومة من خلال الوزارة، دخلت اللجنة الدائمة في مجلس النواب، تمهيدا لمناقشتها وعرضها على البرلمان لإصدار قانون نهائي بشأنها.

وأضاف أن مسودة القانون الجديد تستهدف زيادة الإنتاج، من خلال الاستقرار في منظومة العمل بين المستثمرين وأصحاب العمل من جهة، والعمال من جهة أخرى تحت رعاية الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة بما يهدف زيادة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي.

جاء ذلك، خلال افتتاح الدورة التدريبية لقانون العمل والقوانين ذات الصلة في إطار مبادرة "مصر أمانة بين أيديك"، والذي أقيمت في أكاديمية النصر للبترول بمحافظة السويس، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس ونواب السويس وحاتم جاد الرب، وكيل وزارة القوى العاملة في السويس.

وقال إن الوزارة تسعى إلى تنظيم دورات تدريبية للشباب تجعلهم جاهزين لأي وظيفة، يكونوا مرشحين لها أو قادرين على إقامة مشروع صغير أو متوسط.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في الانتقال من التدريب الروتني، الذي لا يفيد أي أحد من الشباب، والدخول في تجربة جديدة للتدريب من خلال مجموعات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وتابع: "الدورات تخرج ما بين 300 و400 متدرب في العام الواحد على أيدي الشركات المتخصصة في كل المجالات"، لافتا إلى أن المتدرب الواحد يتكلف تدريبه ما بين 30 و50 ألف جنيه.

وقال اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، إن تدريب الشباب من أهم أوليات المحافظة التي تركز عليها الفترة المقبلة، وعملت عليها من خلال الانتقال مع عدد من المؤسسات والهيئات المتخصصة في تدريب بعض التخصصات المطلوبة في الشركات والمصانع.

وأضاف أن مركز تدريب القوى العاملة، الذي سيجرى إنشائه داخل المحافظة، سيحدث نقل نوعية من خلال تخريج عدد الشباب المؤهلين لسوق العمل.