تحرير 741 محضر إشغالات ومرافق خلال حملة مكبرة بمراكز أسيوط

قال الرائد حسام معاذ محمود رئيس قسم شرطة المرافق، إن الأجهزة التنفيذية تمكنت من ضبط وتحرير 741 محضر إشغالات طرق وإزالة ونظافة عامة بمراكز منفلوط والقوصية والغنايم وحي غرب مدينة أسيوط.

وأضاف: وأسفرت عن تحرير 95 محضر إشغالات عامة و633 إزالة إدارية و13 محضر نظافة عامة، وتم رفع كافة الإشغالات، مؤكدا استمرار هذه الحملات لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام في كافة أنحاء محافظة أسيوط.

وأصدر اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، توجيهاته بتكثيف حملات إزالة الإشعالات ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم مع إزالة كافة التعديات بالشوارع الرئيسية بالمراكز، وفتحها أمام السيارات والمارة بالتنسيق مع شرطة المرافق وتكثيف الحملات لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المارة والسيارات وتسبب الاختناقات المرورية وانتشار المخلفات والقمامة بالشوارع.