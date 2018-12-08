أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن رصد فيروس أنفلونزا الطيور في مزرعتي دواجن تحتوي على 8000 طائر.

وقال الدكتور عبدالحميد صابر، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى سحب عينات من 23 مزرعة دواجن موزعة على مراكز المحافظة، ضمن قوافل الفحص والتقصي النشط للمرض، مشيرا إلى أنه جرى إرسال العينات للمعامل المركزية بالقاهرة، وثبت ايجابية العينات في مزرعتين لفيروس أنفلونزا الطيور (عترة "H9 ")، بمعنى فصيلة من الفيروس ضعيفة الضراوة وليست خطرة.

وأضاف عبدالحميد، أنه بمجرد اكتشاف الفيروس، جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية نحو نقل الطيور للذبح بمجازر مخصصة خارج المحافظة، لمنع انتقال أو انتشار الفيروس.