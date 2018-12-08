أصدرت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية ( قطاع الشئون الاجتماعية ) قرار رقم قيد لائحة النظـام الأساسـى لجمعية المستقبل للتنمية - ديرب نجم بمحافظة الشرقيـــة تحت رقم (3530) اعتبارًا من 2018/10/2 .