قال الفنان شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح أن فرقة مسرح الطليعة تشارك بعرض المونودراما " أنا كارمن" إخراج سماء ابراهيم فى ملتقى المونودراما الدولى بالهناجر حيث يقدم العرض فى الإفتتاح فى الساعة التاسعة مساء غدا الخميس الموافق 7 فبراير على مسرح مركز الهناجر.

يدور العرض فى قالب غنائي استعراضى كوميدى، يمزج العمل بين مقطوعات موسيقية عالمية وبين مؤلفات موسيقية للفنان أيمن الخياط ،ويناقش العرض أن بقلب كل انثى "كارمن" الباحثة عن الحرية والحب ولو اختلفت ثقفاتها وقدرتها عن انثى أخرى.

"أنا كارمن " تمثيل سماء إبراهيم ، موسيقي الفرنسى جورج بييزيه ،أيمن الخياط ، توزيع موسيقي د.محمد حسنى ، تصميم ملابس رشيدة على، و العرض من تأليف وسينوغرافيا وإخراج سماء ابراهيم .