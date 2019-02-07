عرض الإعلامي نشأت الديهي، وثيقة مسربة من النيابة العامة التركية، تكشف "مسرحية" الانقلاب الذي ادعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حدوثه يوم 15 يوليو 2016، موضحًا أن أردوغان ومساعديه كتبوا تفاصيل ما يسمى بـ"الانقلاب"، حيث كانوا يديرون تلك العملية من خلال غرفة تحكم.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على قناة "ten"، أن القنوات الرسمية التركية كانت تنشر الأخبار الخاصة بالانقلاب قبل حدوثها على أرض الواقع، متابعا: "يعني لو فيه قنبلة وقعت على مجلس النواب، الإعلام التركي ينشرها قبل وقوعها بـ3 ساعات".

وتابع الإعلامي: "أردوغان وضع تلك المسرحية حتى يقبض على عدد كبير من قيادات الشرطة، ويغلق المئات من وسائل الإعلام".