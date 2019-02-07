يفتح الإعلامي عمرو عبد الحميد، موضوع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وذلك خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج "رأي عام" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" في الساعة الثامنة مساءً.

ويتناول "عبد الحميد"، خلال الحلقة، اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء بشأن الاستعدادات لهذا الحدث، وما أبرز الملفات التي تضعها القاهرة على رأس أولوياتها طوال رئاستها الاتحاد؟، وكيف ستعمل على دعم تنفيذ أجندة إفريقيا؟، وكيف تستغل لتحقيق التكامل بين دول القارة وإنهاء النزاعات؟.

وفي فقرة أخرى، تحل الفنانة الشابة إيناس عز الدين، ضيفة على عمرو عبد الحميد، حيث تشدو بمجموعة من أشهر أغاني أم كلثوم، فضلًا عن الحديث عن أحدث أعمالها الغنائية "الحبايب مش قرايب"، وحقيقة اتجاهها للتمثيل.

برنامج "رأي عام" يُقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، يوميًا من الأحد إلى الخميس، عبر قناة "TeN"، في الساعة الثامنة مساءً، على الهواء مباشرة.