أعادت الأجهزة الأمنية والمرورية بالبحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، فتح طرق الزعفرانة _رأس غارب_ الغردقة الساحلي، بعد توقف سقوط الأمطار، وجرى السماح لمختلف المركبات بالحركة المرورية على الطريق لعدم وجود أي مخاطر.

كانت محافظة البحر الأحمر، أغلقت منتصف الليل طريق الزعفرانة - رأس غارب- الغردقة في الاتجاهين بسبب السيول والأمطار، التي ضربت الطريق وأعاقت حركة السيارات وسط انتشار الخدمات الأمنية، ما تسبب في تكدس أعداد من السيارات الملاكي والأتوبيسات.

وشهدت مدينة رأس غارب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، سقوط أمطار رعدية وغزيرة مصاحبة لكرات من الثلج، وتقرر إغلاق طريق الزعفرانة غارب ورأس غارب الغردقة، وتمت الاستعانة بمعدات شركات البترول بغارب بغلق مدخل المدينة بساتر ترابي.

وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق كمين الزعفرانة بالمياه، فيما جرى إقامة ساتر ترابي لحماية مدخل مدينة رأس غارب من المياه ما تسبب في تكدس أعداد كبيرة من السيارات الملاكي والأتوبيسات، كما تعرضت المنطقة لأمطار غزيرة بالمنطقة الجبلية بطريق الشيخ فضل غارب.