قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جهاز المخابرات المصرية كان صاحب دور كبير في حماية مصر بالمعلومات التي قدمها عن الأعداء، وأضاف، اليوم، أن عمل رجال المخابرات ينصب على الوطن وحمايته ولا يهابون أي شخص: "سواء الإخوان أومرسي أو غيرهم".

وأوضح أن الرئيس السيسي تحمل الكثير من أجل مصر، وحمل البلد على أكتافه، وأنقذها من واقع مرير وأزمة كبيرة أسمها "الإخوان" ولا ينساها أي شخص.

وانتقد "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مصر قائلا: "البلد دي ليها شعبها، بعض العيال يقعدوا يغيروا كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي بس ده مش هيعمل حاجة".