قال الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خطوات تعامل النقابة في القبض على أحد الفنانين، قائلا: "في حالة كون الفنان عضو بالنقابة يتم الوقوف معه حتى آخر درجات التقاضي وصدور الحكم، ووقتها يتم تحديد إذا سيستمر في النقابة أم سيتم شطبه.

وأوضح فهمي لـ"الوطن": "إذ لم يكن الفنان عضوا بالنقابة، بالتالى لا نستطيع فعل شيء له".

وعن دعم الفنانة منى فاروق في موقفها بعد القبض عليها، اليوم، خاصة بعد ما جمعها العمل في مسلسل "الأب الروحي"، قال: هل كل شخص عملت معه أقوم بتوكيل محامي له؟

وظهر إيهاب فهمي في دور والد الفنانة المقبوض عليها منى فاروق في مسلسل "الأب الروحي".

وكانت إدارة مباحث الآداب بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو إباحي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهران فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة بملابسهن الداخلية، وهو ما أثار غضب مستخدمي "السوشيال ميديا".