انطلقت مبادرة «نور حياة» بمحافظة السويس، اليوم، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وتستمر المبادرة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مركز شباب المدينة بحى «الأربعين» لمدة يومين، وسط إقبال كبير من أبناء المحافظة، من مختلف الأعمار، الذين أشادوا بالخدمات المقدمة لهم من قبل أعضاء فريق المبادرة، وتوفير العلاج والنظارات الطبية اللازمة.

مستشار المبادرة: نظارات وأدوية مجانية.. وإحالة الجراحات لـ«العسكرى»

وقال الدكتور محمد الوحش، مستشار صندوق «تحيا مصر»، إن المبادرة تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة بموجب جدول عمل فى عدد من الأماكن المحددة بالمحافظة، واستقبلت 350 حالة من ضعاف البصر.

ولفت «الوحش» إلى أنه يتم إجراء تحليل سكر وضغط للحالات التى يستقبلها فريق المبادرة، وفى حالة اكتشاف إصابة الحالة بمرض بسيط يتم صرف العلاج لها مجاناً، أما فى الحالات التى تستدعى تدخلاً جراحياً، مثل عمليات المياه البيضاء أو الزرقاء، يتم تحويلها إلى مستشفى السويس العسكرى، لتحديد موعد عاجل لإجراء العمليات اللازمة.

وعبر حامد صبرى، من أصحاب المعاشات، عن شكره للرئيس «السيسى» على هذه المبادرة، قائلاً إنها «وفرت لنا العلاج، خاصة النظارة الطبية، التى كنت فى أشد الحاجة إليها»، بينما لفتت زين إبراهيم، ربة منزل، إلى أنها استفادت قبل أيام من حملة 100 مليون صحة، قبل أن تستفيد اليوم من مبادرة «نور حياة»، التى قدمت لها العلاج بالكامل.