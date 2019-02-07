قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، إنَّ الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج أُلقي القبض عليهما في منطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر، وجارِ التحفظ عليهما لعرضهما على النيابة المختصة.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أنَّه تم التحفظ على المممثلتين بسبب "الفيديو الفاضح"، لحين عرضهما على النيابة العامة.

وتابعت المصادر، أنَّ الاتهامات المنسوب إليهما هي "ارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق، ونشر فيديوهات جنسية".

وكانت إدارة الآداب بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، وذلك بعد تداول مقطع فيديو إباحي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهران فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة بملابسهن الداخلية، وهو ما أثار غضب مستخدمي الـ"سوشيال ميديا".