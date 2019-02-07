كشف مقربون من أسرة الفنانة الصاعدة منى فاروق، تفاصيل انتحار والدها بعد هروبها من المنزل، للاتجاه للتمثيل.

وقال المقربون لـ"الوطن"، إن والداها انتحر بعد شهر من هروبها من المنزل وكان عُمرها 17 سنة، مشيرين إلى أن هناك قطيعة بينها وبين أسرتها منذ أن هربت، إذ لم تذهب إلى السيدة زينت مقر منزلها منذ هروبها؛ لشعورها بالذنب بعد انتحار والدها.

وألقت إدارة الآداب بوزارة الداخلية، القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، مساء اليوم، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مطقع فيديو إباحي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهران فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة بملابسهن الداخلية، وهو ما أثار غضب مستخدمي "السوشيال ميديا".