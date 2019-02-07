«غرفة القاهرة»: لا زيادة فى أسعار مستلزمات المدارس بـ«التيرم الثانى»

استبعد أحمد أبوجبل، رئيس شعبة «الأدوات الكتابية ولعب الأطفال» بغرفة القاهرة التجارية، زيادة أسعار الأدوات المدرسية، خلال النصف الثانى من العام الدراسى، فى ظل ثباتها طوال التيرم الأول، موضحاً أنه «حتى الآن لا توجد مؤشرات على إمكانية حدوث ذلك، خاصة مع تراجع المبيعات وزيادة المعروض من السلع».

وقال «أبوجبل»، لـ«الوطن»، اليوم، إن «من بين العوامل التى تساعد على استقرار أسعار الأدوات الكتابية خلال الفترة المقبلة، ثبات سعر الدولار بالسوق والدولار الجمركى».

ونفى أن تشهد الأسعار تراجعاً مع الهبوط الذى تعرض له سعر الدولار مؤخراً، بقيمة 32 قرشاً، مشيراً إلى أن هذا التراجع لا يساوى سوى 1% من قيمة السلعة، خاصةً أن البضائع المستوردة للتيرم الثانى، تم التعاقد عليها فى أكتوبر الماضى.

وأكد أن «هناك عوامل كثيرة ومتغيرات أدت إلى ثبات سعر الأدوات الكتابية، منها تثبيت سعر الدولار الجمركى، والاستقرار السائد طوال العام الماضى»، موضحاً أن «انخفاض الأسعار خلال 2019 مرهون بتراجع تكلفة السلع سواء بانخفاض الجمارك أو الدولار، أما انكماش الطلب فلن يؤدى إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ يشعر به المستهلك».

وأشاد رئيس الشعبة بتنظيم الغرفة التجارية لعدة معارض لبيع مستلزمات المدارس فى مناطق مختلفة بالمحافظة بأسعار خاصة، تقل عن مثيلاتها فى السوق الخارجية، بنسبة تتراوح بين 20% و25%، خلال التيرم الأول.