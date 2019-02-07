استنكر أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، واقعة قيام أحد طلاب الجامعة بنشر فيديو يظهر فيه طالب أزهري برفقة ثلاثة من أصدقائه وهم يرددون بعض العبارات التي تشبه ترانيم الصلاة الخاصة بالأخوة الأقباط بطريقة ساخرة، موضحًا أن ذلك يخالف تعاليم ومنهج الأزهر الشريف.

وأضاف زارع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين"، أن مؤسسة الأزهر ترفض إطلاق مصطلح الأقلية على أشقائنا في الوطن، مؤكدًا أن مجلس إدارة الجامعة قرر إحالة الطالب الذي أساء للأخوة الأقباط لمجلس للتأديب للنظر في أمره.

وأكد: "رغم أن الطالب أصدر فيديو يعتذر فيه عما فعله، ولكن رئيس الجامعة أصر على إحالته للتأديب والتحقيق معه وسيأخذ عقابه".

ونشر أحد الطلاب مقطع فيديو مسيء للأقباط، أمس، وفور علم إدارة الجامعة بذلك قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب وإحالته لمجلس تأديب.