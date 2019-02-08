قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على معرفة كل التفاصيل الخاصة بالمحافظة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc"، أن الرئيس عرض خلال اجتماعه بقيادات محافظة بورسعيد على الشباب كيفية مناقشة الموضوعات وكيفية اتخاذ القرارات.

وتابع أن الحضور تجاوز الـ40 شابا، "الرئيس أدار عن كثب المشروعات ومطالب المحافظة ومشاكل المخافظة واتخذ قرارات هامة بهذا الاجتماع والشفافية كانت على أعلى مستوى"،

واستطرد أن الرئيس أذهل الشباب بأسئلته في أدق التفاصيل، "الرئيس سألني عندك كام سرير بمستشفيات المحافظة".

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيادات بورسعيد، الثلاثاء الماضي، لبحث مشاكل المحافظة.