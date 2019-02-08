قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه يتم اختيار الشباب في لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقا لخبراتهم وإلمامهم بمشكلات المحافظة.

وأضاف الغضبان، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "dmc"، أنه يجب أن يكون على تواصل مع المحافظة، ومتابعا للقرارت التي تتخذ بالمحافظة.

وتابع: "الشباب لم يكن مدركا وليس على دراية لكيفية اتخاذ القرارات، وحجم التحديات إلا أنه أصبح مدركا في الوقت الحالي لحجمها ويعمل مع المحافظة على حلها".

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيادات بورسعيد، الثلاثاء الماضي، لبحث مشاكل المحافظة.