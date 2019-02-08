أبلغت مديرية أوقاف الإسكندرية، مساء اليوم، قوات الأمن، عن شخص ينتحل صفة مفتش في مديرية الأوقاف ويتحايل على المواطنين بمنطقة المنشية، حيث تم إلقاء القبض عليه وتحرير محضر بقسم الشرطة تحت رقم 289 /2019 إداري المنشية.

وقال الشيخ حسن عرفة، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، إن الشيخ كرم عبدالعزيز إمام بإدارة الجمرك، اشتبه بشخص يدعى أنه مفتش، حيث تم إبلاغ إدارة الدعوة بالواقعة بعد التأكد أنه ليس "مفتش"، وأنه يطلب أموالا من المواطنين بغرض التعيين، وتم إبلاغ الجهات واقتياده إلى قسم المنشية لعمل المحضر حيث وجد معه أختاما وأوراقا مزورة.

وأضاف "عرفة" لـ"الوطن"، أن المتهم الذي انتحل صفة مفتش يدعى "علي ع." من محافظة المنيا، مشيرا إلى أنه جاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة.

وأكد أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة تتصدى لجميع الفاسدين.