قال الكابتن عماد متعب، لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، إنه لعب أحد المواسم وهو تحت تأثير المسكنات، نظرًا لإصابته القوية.

وقال متعب، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه أصيب بكسر في مقدمة قدمه وركب الأطباء له مسمارا، وأن "الكسر لحم بنسبة 80% وباقي 20% من العظام المكسورة لم تلتئم بعد".

ولفت متعب إلى أنه سافر لألمانيا من أجل عمل عملية إزالة "المسمار" وتركيب شريحة للمساعدة في التئام الكسر، متابعًا: "وأنا في العمليات وهما بيمسكوا المسمار عشان يخلعوه راس المسمار اتكسرت، والحتة اللي بيمسكوا المسمار منها كلها اتكسرت"، مشيرًا أنهم تعطلوا وتوقفوا في غرفة العمليات لفترة وقرروا إغلاق الجرح على المسمار.

وأكد أن هذا المسمار ما زال في قدمه حتى الآن.

وشدد متعب أن هذه المعلومة لم يصرح بها من قبل، ولا أحد يعرف حقيقة ذلك، مؤكدًا أنه لعب مباريات الاتحاد الليبي والزمالك بكمية مسكنات وصفها بالمريبة، لافتا إلى أنه اضطر للحصول على حقن مسكنة في أماكن الإصابة ليستطيع معاودة اللعب.