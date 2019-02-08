أثنى تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، رئيس الاتحاد العربي للرياضة، على إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال آل الشيخ، خلال لقاء من مقر نادي "بيراميدز" مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب on"، المذاع عبر فضائية "ON Sport": "عندكم ماشاء الله فخامة الرئيس ربنا يحفظه في أحد اللقاءات كنا بنعرض عليه مشروع معين وبناخد رأيه وتوجيهاته.. بنقوله عايز المشروع امتى قالي إمبارح".

ووصف الرئيس السيسي بأنه قدوة وأنه يستفيد منه: "أنا متعمق وعلى إطلاع وشايف الراجل ده بيعمل إيه للبلد، وإيه الفترة الحرجة اللي جه فيها، ونقل البلد من فين لفين، ومصر اللي بنحبها كانت رايحة للمجهول".

وتابع: "كل مرة بتيجي بتشوف حاجة جديدة وبتشوف حاجة مختلفة طرق جديدة ومشاريع جديدة، وبتعب لما بسوي سيرش في اليوتيوب كلها افتتاحات افتتاحات ومؤتمرات، وحافظ على الاقتصاد وفيه نمو اقتصادي كبير".

وأثنى آل الشيخ على الأمن في مصر: "جت فترة في مصر سنتين أو تلاتة قللت نزولي، وكنت أنزل بحذر بسبب عدم وجود الأمن، ودلوقتي الواحد بيحس أن الفترة دي من أفضل الفترات وأفضل من قبل كده"، داعيًا الجميع ليضعوا أيديهم بيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.