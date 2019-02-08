رامي وحيد يداعب المذيعة نانسي مجدي على الهواء: "هيبقى بينا حاجات كتير"

داعب الفنان رامي وحيد، الإعلامية نانسي مجدي، أثناء استضافته في برنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، قائلا: "هيبقى في بينا حاجات كتير، وعايزك معايا من الأول تبقي على طبيعتك".

ورامى سمير وحيد هو ممثل مصري يبلغ من العمر 43 عاما، وهو نجل الفنان سمير وحيد.

وبدأ مشواره في التمثيل بالاشتراك في مسرحيات والده، وعندما التحق بالجامعة قام بتكوين فريق تمثيل على مستوى الجامعات، وكانت بدايته الفنية في فيلم "الجراج" أمام النجمة نجلاء فتحي وفاروق الفيشاوي، ثم فيلم "قلب جرئ"، وتوالت الأعمال التي شارك فيها وأبرزها فيلم "عمر وسلمي".