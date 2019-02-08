التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، مع نيتومبو ناندي ندايتواه نائب رئيس الوزراء ووزيرة خارجية ناميبيا، لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في مستهل اليوم الثاني لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة على المستوى الوزاري يومي 7 و8 الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، خاصة في مجال التبادل التجاري، كما أعرب عن استعداد مصر لتقديم خبراتها في المجالات المختلفة عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية تناول خلال اللقاء تطلُع مصر للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في عام 2019، مستعرضاً أولويات الرئاسة المصرية، والتي تتضمن التكامُل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، فضلاً عن التعاون مع الشركاء الدوليين.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية عقد اللجنة المشتركة فى أقرب فرصة ممكنة، كما أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة الموقف الإفريقي بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بموضوع إصلاح وتوسيع مجلس الأمن "توافق أوزولويني".