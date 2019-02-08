أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن جائزة مالية قدرها 30 ألف جنيه باسم سميحة أيوب تمنح ضمن جوائز مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وذلك تقديرا وعرفانا بدورها في إثراء الفن المصري، وتشجيعا لحركة المسرح الشبابي وتدعيما للمواهب والطاقات الفنية المسرحية.

جاء ذلك في لقاء جمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والمخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والدكتورة إنچى البستاوي المدير التنفيذي للمهرجان، والدكتورة أمل جمال الدين وكيل أول وزارة الشباب والرياضة.

وتدعم وزارة الشباب والرياضة الدورة الرابعة من عمر المهرجان أيضا باستضافة 100 شاب من 27 محافظة من محافظات مصر للمشاركة في الورش المسرحية والفنية الخاصة بالمهرجان وجوائز مالية أخرى منها جائزة الجمهور وقيمتها 15 ألف جنيه.

وأعربت الفنانة سميحة أيوب عن سعادتها بحماس وتشجيع وزير الشباب والرياضة للمهرجان وللمسرح وشكرته على دعمه، مؤكدة على أهمية اهتمام الدولة والوزارات المعنية بالفن لأنهما قوة مصر الناعمة.

كما أعرب الفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان، عن سعادته بتأكيد الوزير على حضور افتتاح المهرجان كنوع من الدعم والتشحيع للشباب وللمسرح وللفنون بشكل عام.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأس لجنته العليا الفنان محمد صبحي والمنسق العام لدورته الرابعة الفنانة نورا أمين ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة.