تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم الجمعة 8 فبراير

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وحرس الحدود ضمن الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويمكن مشاهدة المباراة، على استاد "السلام"، الساعة 6 مساء، على قناة Nile Sport، وترددها على نايل سات 11842 أفقي، وقناة ON Sport 1، وترددها على نايل سات 10853 أفقي.

وأعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا للمباراة

وضمّت القائمة 19 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وحسام عاشور، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وباسم علي، وإسلام محارب، وكريم نيدفيد، وحمدي فتحي، وصلاح محسن، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وناصر ماهر، وأحمد الشيخ، وجونيور أجاي، وجيرالدو.

واستبعد المدير الفني للنادي الأهلي 16 لاعبًا من قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود.