تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية من محامى وكيلاً عن إحدى شركات الغاز الطبيعى.. بإكتشافه محاولة بعض الأشخاص سرقة خط الغاز الطبيعى الممتد من مدينة بورسعيد إلى السويس بمنطقة الكيلو 19 دائرة المركز ، وإحداثهم بعض التلفيات به .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الحادث وهم كلاً من : 1. المدعو/مجدى . ع . م - سن 35 - مزارع . 2. المدعو/على . خ . ع - سن 23 - سائق توك توك - ومُقيمان بدائرة المركز0 § عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة إعتقاداً منهما بأنه خط منتجات بترولية ( بنزين ، سولار ) .