تبلغ لمركز شرطة الخانكة بالقليوبية بوصول المدعو/نادى . ج . ب - سن38 - سائق - مقيم بالمرج بالقاهرة إلى إحدى المستشفيات ( متوفى إثر إصابته بعيار نارى بالرأس ) .

بالإنتقال وبسؤال شقيقه/سامح - سن32 - نجار - ومُقيم بذات العنوان ، قرر بتلقيه إتصال هاتفى من أحد الأشخاص أبلغه خلاله بتواجد شقيقه داخل سيارة ملاكى بمنطقة القلج دائرة المركز مصاب بعيار نارى فقام بنقله إلى المستشفى .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أنه حال شروع المجنى عليه وشقيقه فى سرقة رؤوس أغنام من مزرعة بناحية الجبل الأصفر بالقلج دائرة المركز شعر بهما مالكها المدعو/عبدالحليم . م . س - سن 42 - عامل - ومُقيم بذات العنوان ( له معلومات جنائية مسجلة ) وشاهدهما حال هروبهما وبحوزتهما بعض رؤوس الأغنام خاصته فأطلق تجاههما عدة أعيرة نارية أصاب إحداها المذكور وأودى بحياته .

§ عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مالك المزرعة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم عبارة عن ( بندقية آلية وعدد 7 طلقات نارية من ذات العيار ) .