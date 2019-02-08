يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلساته المقبلة، تقريرين أعدتهما لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بشأن إسقاط العضوية عن النائبين سحر الهواري وخالد بشر، بعد صدور أحكام قضائية ضدهما.

وقالت مصادر بالبرلمان لـ"الوطن"، إن "اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أرسلت التقريرين إلى مكتب المجلس، تمهيدا لإدراجهما على جدول الجلسات البرلمانية المقبلة".

وأوضحت المصادر، أن اللجنة تيقنت افتقاد كلا من النائبين لأحد شروط العضوية بالبرلمان، وهما شرطي الثقة والاعتبار، وهو ما يستوجب إسقاط عضويتهما.

وأردفت أن اللجنة أوصت بإسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، بعد الحكم الصادر في حقها بالسجن لمدة خمس سنوات، للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها، بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه، كما أوصت اللجنة بإسقاط عضوية النائب خالد بشر بسبب الأحكام الصادرة عليه في قضايا شيكات.

وكان رئيس مجلس النواب، طالب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في جلسات البرلمان، الأسبوع الماضي، بسرعة الانتهاء من إعداد التقارير الخاصة بطلبات رفع الحصانة عن النواب، والتي يترتب عليها إسقاط العضوية نتيجة لصدور أحكام قضائية لمناقشتها.

وبموجب المادة "110"من الدستور، فأنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه نداءا بالاسم.