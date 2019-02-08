ما زالت واقعة القبض على منى فاروق وشيما الحاج بتهمة ارتكاب فعل فاضح، بعد تداول مقاطع جنسية لهما، مع شخص قال البعض إنه مخرج سينمائي شهير، تلقي بأصدائها على الوسط الفني، خاصة وأنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مفاجآت عديدة في هذه القضية.

اللافت للنظر، أن أول ظهور سينمائي لشيما ومنى، كان مع الفنان محمد رجب، حيث تعاونت الأولى معه في فيلم «سالم أبو أخته» عام 2014، فيما اشتركت الثانية في فيلم «الخلبوص» من بطولته عام 2015.

وأثار مقطع فيديو إباحي متداول لمنى فاروف وشيما الحاج، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد اتهام المخرج خالد يوسف بأنه الشخص الذي ظهر بالفيديو.

وألقي القبض على "منى" و"شيما"، أمس، بعد اتهامهما بارتكاب فعل فاضح، على خلفية الفيديو الإباحي.