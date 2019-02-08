أمرت نيابة مدينة نصر الكلية بتشكيل لجنة فنية، اليوم، لفحص الفيديوهات الإباحية، التي انتشرت لمنى فاروق وشيماء الحاج على مواقع التواصل، تمهيدا لتوجيه اتهام للفنانتين.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض علي الفنانتين، أمس، بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما على مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة أحد المخرجين المشهورين.

وألقت قوات الإدارة العامة بوزارة الداخلية، القبض على منى فاروق وشيما الحاج، بعد تحديد أماكن إقامتهما في منطقتي مصر الجديدة، ومدينة نصر، إثر تداول فيديو إباحي لهما، وجرى التحفظ عليهما، واستجوابهما بمعرفة ضباط مباحث الإدارة العامة للآداب.

كشف التحقيقات التي أجريت مع الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج المقبوض عليهماـ أمس الخميس بتهمة ارتكاب أفعال فاضحة، عن مفاجآت جديدة في القضية، من خلال اعترافات المتهمتين.

وقالت إحدى الفنانات خلال التحقيقات: «انتوا ماسكينا احنا بس .. خالد يوسف معروف مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقه جنسية ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه".