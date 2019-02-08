أحيت الفنانة كارول سماحة، أمس الخميس، حفلًا فنيًا بمسرح الأوبرا في أوكرانيا بدعوة من النادي الثقافي اللبناني.

وقالت سماحة، في تصريحات خاصة لراديو "إينرجي"، إنها دائما ما تشعر بالتوتر قبل أي حفلة، ولكن هذه الحفلة مختلفة، فهذه المرة الأولى التي ستغني فيها على مسرح أوبرا أوكرانيا، كما أنها أول فنانة عربية تقدم حفلا غنائيا على هذا المسرح.

وتابعت: "سأكون حريصة على تقديم أغاني مناسبة للحفل وللجمهور المتواجد فهو من الجالية العربية ومن الجنسيات الآخري".

وأكدت كارول أنها ليست المرة الآولى لها التي تقدم حفلات على مسارح الأوبرا في دول متعددة فمنها حفلها في هولندا منذ أربع سنوات، وكذلك حفلها في باريس على مسرح الأوليمبيا، قائلة: "سعيدة أن أكون وجه ثقافي لبلدي وللوطن العربي، خاصة أن الجمهور في هذه الدول مستمع جيد".