تنفيذاً لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين ، أصدر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية تعليماتة لوكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة بسرعة تحرك فريق التدخل السريع التابع لإدارة التضامن الإجتماعي بتلا لإنقاذ سيدة مريضة ومقيمة بإحدي شوارع قرية طوخ دلكا مركز تلا ، جاء ذلك فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالديوان العام بلاغ يفيد بوجود سيدة بلا مأوي ومقيمة بإحدي الشوارع .

وعلي الفور تم إستدعاء سيارة إسعاف وتم نقلها إلي مستشفي تلا العام وتم توقيع الكشف الطبي عليها وعمل كافة الإسعافات اللازمة للحالة ، وجاري متابعة الحالة بالمستشفي لمعرفة التقرير النهائي حول حالتها الصحية وعقب إستقرار حالتها سوف يتم نقلها لإحدي دور الرعاية الإجتماعية .

فيما أفادت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنوفية علي أن السيدة مريضة وغير قادرة علي الحركة ولا يوجد من يرعاها ، وأكدت علي أنها تتقاضي مساعدة ضمانية شهرية فئة أرملة إضافة إلي مساعدة غير منتظمة من جمعية أنصار السنة بطوخ دلكا .

هذا وقد أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية حرصه على خدمة المواطن وحفظ حقوقه وتقديمها له بأفضل صورة ، مشيراً إلى أن تلبية إحتياجات المواطن وتخفيف العبء عنه يعد هدفه الأول .