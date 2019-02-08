قال الدكتور محمود هاشم عبدالقادر، أستاذ الكيمياء بجامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية بالعاصمة الإدارية، إنه استغرق 22 عاما في البحث عن علاج لمرض الملاريا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أنه يملك براءات اختراع في أكثر من 170 دولة، و"أقول للرئيس عبدالفتاح السيسي بالفم المليان أن هدية مصر للقارة الإفريقية هو اختراع علاج للملاريا وهو منتج طبيعي من النباتات".

وتابع أن هدية مصر لإفريقيا أن تصبح إفريقيا خالية من الملاريا خلال عام.

واكتشف الدكتور هاشم عبدالقادر أستاذ الكيمياء بجامعة القاهرة، علاجا آمنا لمرض الملاريا بالقضاء على الحشرة المسببة للمرض من المنبع.