قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر ستعمل على المتابعة الحثيثة للبرامج المرتبطة بأجندة 2063 ومعدلات تنفيذها والتواصل المستمر مع المفوضية في إدارة هذه البرامج وتنفيذ المخططات الخاصة بها.

وأضاف خلال لقاء خاص مع فضائية "EXTRA NEWS"، أن مصر ستكون مهتمة بقضايا السلم والأمن في مجلس السلم الإفريقي والانخراط في القضايا الأمنية الإفريقية، مشيرًا إلى أنه سيتم تكثيف الزيارات المتبادلة مع القادة الأفارقة لتحديد الأهداف والأولويات.

وعن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقي، قال وزير الخارجية: "نحن لدينا أمل كبير أن تدخل حيز التنفيذ هذا العام، ولم يبقَ إلا عدد من الدول التي تتطلب تصديقها حتى تُنفذ، وأتوقع أن يتم اعتمادها والكل متطلع لتنفيذ هذا الحلم، حيث ستدخل حيز النفاذ خلال 6 أشهر".