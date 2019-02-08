أعلنت اللجنة الانتخابية البريطانية، اليوم، ولادة حزب جديد يحمل اسم "حزب بريكست" سيشارك في الانتخابات المقبلة، وحظى هذا الحزب بدعم النائب الأوروبي نايجل فاراج، المعروف بموقفه الداعم بشدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، كما كان أبرز الناشطين خلال الاستفتاء حول بريكست عام 2016.

وإعلان اللجنة الانتخابية عن تأسيس هذا الحزب، يعني أنه سيكون بإمكانه المشاركة في الانتخابات في المملكة المتحدة، خصوصا انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل، في حال تم ارجاء موعد "بريكست"، إلى ما بعد 29 مارس المقبل، وقال فاراج في مقابلة مع صحيفة "ذي ديلي تليجراف" البريطانية، إن الحزب تأسس بكامل دعمي مع نية المشاركة في الانتخابات الأوروبية في الثالث والعشرين من مايو المقبل، في حال لم يتم تطبيق "بريكست" حتى ذلك التاريخ، موضحا أنه في حال مشاركة المملكة المتحدة في هذه الانتخابات فسيقدم ترشيحه إليها.

وأوضح فاراج أيضا، أن الحزب الجديد تلقى مئات الانتسابات إضافة إلى وعود تمويل مهمة.

وقال متحدث باسم اللجنة الانتخابية لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن الحزب الجديد تسجل في 5 فبراير الجاري، بقيادة كاثرين بلايكلوك المسؤولة السابقة في حزب "يوكيب" المناهض للهجرة ولأوروبا، موضحة أنها تتوقع خروج آلاف الأعضاء من حزب المحافظين للانضمام إلى الحزب الجديد.

ومنذ الرفض الكبير للنواب البريطانيين لاتفاق الطلاق مع الاتحاد الأوروبي الذي قدمته في يناير الماضي، تحاول رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، إعادة التفاوض حول هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي رغم إعلان الأخير مرارا رفضه ذلك، وفي حال فشلت ماي في مهمتها فهذا يعني، أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، لكن سيناريو إرجاء تنفيذ "بريكست" بات أكثر تداولا حاليا مما كان عليه في السابق.