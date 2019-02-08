أصيب 16 شخص بينهم رضيع و3 أطفال، مساء اليوم، في حادث تصادم سيارتي ملاكي مع أخرى ميكروباص، والتي انقلبت على الطريق بمفارق بحر البقر جنوبي بورسعيد.

تلقى الدكتور عادل تعيلب، مدير الصحة ببورسعيد، إخطارا من هيئة الإسعاف يفيد بإصابة 16 شخصا في حادث تصادم، وتوجهت سيارات الإسعاف مسرعة لمكان البلاغ جنوب بورسعيد وأخلت موقع الحادث من جميع المصابين ونقلهم إلى مستشفى بورسعيد العام.

وعلى صعيد متصل وفحص الفريق الطبى الكون من أطباء الجراحة والعظام والعناية المركزة وفريق التمريض جميع المصابين وفرز الحالات وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وتبين من التشخيص الطبي المبدئي لجميع الحالات بين اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم وبعض الكسور البسيطة بالزراع وهم، محمد مرسي سليمان، 32 سنة، ومحمد علي إسماعيل، 30 سنة، ونورهان محمد علي، 19 سنة، ومحمد عبده الداودي، 38 سنة وزينب حمدي مسعد، 36 سنة، وباسم محمد محيي، 20 سنة، ومحمد يحيي السيد، 54 سنة، ونسرين حمدي مسعد، 31 سنة، ومسعد محمد حامد، 5 شهور، وإسراء محمد حامد، 9 سنين، وهاجر محمد حامد، 5 سنوات، وجنى محمد حامد، 11 سنة، وهم من بورسعيد.

وجاء بين المصابين أيضا، السيد محمد محمد إبراهيم، 35 سنة، والسيد رزق السيد، 20 سنة، وياسر عبده الزغبي، 40 سنة، والسعيد محمد المرسي، 27 سنة من الدقهلية.

وأمر اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية وسؤال المصابين، لمعرفة ملابسات الحادث، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.