تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اندلع في قطعة أرض فضاء بمنطقة المطبعة بالطالبية، والتهمت النيران كمية من الأشجار.

وتبين من خلال المعاينة التي أجراها فريق من المباحث تحت قيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث، والعقيد محمد غراب وكيل فرقة مباحث الطالبية والعمرانية، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.