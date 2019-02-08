قالت مصادر أمنية إن قوة أمنية اقتادت الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج المتهمتين في واقعة الفيديو الإباحي إلى قسم شرطة مدينة نصر أول لإيداعهما محبسهما تنفيذا لقرار نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونسبت للمتهمتين التحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت طبقا لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966، وأن النيابة تواصل سماع أقوال المتهمتين بشأن تلك التهم.

وتابعت المصادر أن المتهمتين اعترفتا في محاضر الشرطة بصحة الفيديو المتداول عبر ومواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وأنهما كانتا لا يعرفان أن المخرج يقوم بتصويرهما وأن عملية التصوير جرت سرًا وبعدها فوجئتا بانتشار تلك الفيديوهات عبر الإنترنت، كما اعترفتا بأنهما كانتا في كامل وعيهما وأنهما لم يتعاطيا أي مخدرات خلال تلك الجلسة الخاصة التي كانتا فيها مع المخرج خالد يوسف.