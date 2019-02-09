قالت الدكتورة علوة الأحمري، الخبيرة التربوية السعودية، إن كثير من الطلاب وأولياء الأمور يعتقدون أن الثانوية العامة مشكلة ضخمة، لافتة إلى أن مخاوف أولياء الأمور انخفضت بعد ظهور بعض الهيئات والأكاديميات التي تسهل الدراسة بالسعودية، مثل أكاديمية "نون"، التي تهتم بمصر أيضًا، وتقضي على مخاوف أولياء الأمور، لأنها تقدم منحا دراسية مجانية للطلاب "أون لاين".

وأضافت "الأحمري"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هدف "نون" هو تبسيط المناهج ومساعدة الطلاب على تحصيل معلومات من خلال التواصل مع أفضل المدرسين بأقل التكاليف، دون الخروج في زحام المدن أو الوصول للدروس الخصوصية، حيث تقدم الأكاديمية منح مجانية لأكثر من 2000 طالب وطالبة في مختلف المواد، مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية.

وأكدت أن القائمين على المحتوى نخبة من معلمين ومدربين المواد الدراسية، كما أن "نون" تُعد من أهم الأكاديميات التي حملت على عاتقها تطوير ودعم التعليم، ونهضت برواد ورائدات حملوا على عاتقهم تحويل التعليم لينهض بعالمهم بوثبات إلى الأمام.

وتستخدم "نون" الذكاء الاصطناعي، والفيديوهات التفاعلية، والشرح المباشر، وتُعد منصة ذكية، اجتماعية، ممتعة لإعانة الطلاب على اجتياز اختبار القدرات والتحصيلي المقدمان من مركز قياس الوطني في السعودية والتدريس الخصوصي المنهجي.