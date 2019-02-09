قال بيان إن طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن ترامب "في حالة صحية جيدة جدا" بعد فحص استمر لمدة أربع ساعات في مستشفى والتر ريد العسكري.

وقال طبيب البيت الأبيض شين كونلي، "على الرغم من أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على التقارير والتوصيات يسعدني أن أعلن أن رئيس الولايات المتحدة بحالة صحية جيدة جدا وأتوقع أن يبقى كذلك خلال فترة رئاسته وبعدها"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وخلال مؤتمر صحفي أكد الجمعة أن لترامب "جينات جيدة جدا"، وأضاف "أنه قادر على تولي مهامه، أعتقد أنه سيبقى كذلك حتى نهاية ولايته وحتى ولاية جديدة في حال أعيد انتخابه"، ويكون ابتعد بذلك عن الموقف المتحفظ والحذر الذي يعتمده عادة الأطباء العسكريين.

والنقطة السلبية الوحيدة في التقرير الطبي هي أن على الرئيس الأميركي ال45 أن ينتبه لوزنه "108 كلج وطوله 1.90 سم" وأن يمارس تمارين رياضية.

وترامب لا يحتسي الكحول ولا يدخّن السجائر لكنّه يشرب الكثير من المشروبات الغازية ويتناول وجبات سريعة بكثرة.