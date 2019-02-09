نشرت الصفحة الرسمية لنادي "بيراميدز" صورة تجمع الفنان الكبير عادل أمام ورئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وذلك على خلفية توقيع اتفاقيات لهيئة الترفيه السعودية مع عدد من الفنانين الكبار.

وتم التوقيع، أمس، خلال مؤتمرًا صحفيًا بحضور عدد من الفنانين والمطربين منهم عمرو دياب ومحمد هنيدى وهانى شاكر ويسرا وعمرو مصطفى.

وكتب المستشار تركي آل شيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تشرفت اليوم بتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في الترفيه ببلدي الثاني مصر، تشمل المسرحيات والحفلات الغنائية وأنشطة أخرى عديدة".