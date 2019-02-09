أديب عن كارتون "ماشا والدب": "فين بكار وبقلظ.. سايبن عيالنا لمين"

تعجب الإعلامي عمرو أديب، من دخول المسلسل الكارتوني الروسي "ماشا والدب" لموسوعة جينس للأرقام القياسية بسبب حصوله على 3.4 مليار مشاهدة عبر "يوتيوب" قائلا: "أنا فيه فيديوهات عندي عاملة 5 مليون بقعد أقول شوفتوا الفيديو بتاعي اللي عامل 6 مليون".

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "mbc مصر" أن "كل من لديه طفل يعلم قصة المسلسل الروسي ماشا والدب جيدا، الكارتون ده مترجم لأكثر من 30 لغة.. فين الكارتون المصري والعربي وفين برنامج الأطفال ونجوى إبراهيم وبقلظ وبكار.. سايبين عيالنا لمين".