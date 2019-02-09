تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط قضيتين سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و726 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 502 حكم قضائي في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 80 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، وقضية تعاطي مخدرات، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا جنائية، و79 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 251 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.