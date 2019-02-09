كشفت التحقيقات في واقعة ادعاء إلقاء "لص"، ربة منزل، من شرفة منزلها بالطابق الثالث بشبين القناطر، أمس، أن المتهم هو عشيقها، فبعد أن ضبطهما الزوج في غرفة النوم، تعدى عليهما بالضرب، فحاولا الهرب، وألقت الزوجة نفسها من الشرفة هربا من الفضيحة، بينما حاول العشيق الهرب ولكن تمكن الأهالي من ضبطه.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وذكر بيان صادر من مديرية أمن القليوبية، أنه تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر من عمليات النجده بقيام الأهالي بضبط أحد الأشخاص أثناء هروبه من أحد العقارات وسقوط إحدى السيدات من الطابق الثالث بذات العقار بحي العالمية بندر شبين القناطر.

ونتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، حيث تبين قيام الأهالي بضبط "عادل.ك.ا" عاطل، من محافظة الشرقية، مصاب بكدمات وجروح سطحية متفرقه بالجسم، حال تواجده بشقة المدعوة "فاطمة. ش. ع" ربة منزل، مصابة بكسور متفرقه بالجسم، وجرحين طعني بالبطن أحدهما نافذ، وجر نقلها لمستشفى بنها الجامعي وحجزها للعلاج ولا يمكن استجوابها.

بالفحص، تبين وجود علاقه غير مشروعة بينهما، قام على إثرها الزوج بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض سكين محدثا ما بهما من إصابات، وقامت الزوجة بالقفز من شرفة الطابق الثالث، مما أدى لإصابتها بكسور متفرقه بالجسم، ولدى محاولة المتهم الهرب قام الأهالي بضبطه، وجرى التحفظ عليه.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط الزوج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة "سكين"، وجرى التحفظ عليها، وبمواجهة المتهم أيد مضمون ما جاء بالفحص.