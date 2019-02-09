«الإنتاج الحربي» تستعين بالتجربة الأوكرانية في تدريع السيارات المدنية

وقعت وزارة الإنتاج الحربي، مذكرة تفاهم مع شركة فالكون وشركة براكتيكا الأوكرانية، بحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وسفير دولة أوكرانيا في مصر هينادى لاتي، بهدف التعاون المشترك في مجال توطين تكنولوجيا تصفيح وتدريع السيارات المدنية.

ويأتي هذا التعاون طبقا لاستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأشاد سفير دولة أوكرانيا في مصر، بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين الدولتين والتعاون الاقتصادي والصناعي المتميز بين الشركات المصرية والأوكرانية، مشددا على ضرورة العمل على زيادة التعاون في كافة المجالات التصنيعية.

كما أثنى السفير الأوكراني على تنظيم معرض إيديكس 2018 الذي حقق نجاحاً كبيرا، وأنه شارك من الجانب الأوكراني نحو 62 شركة، مؤكدا الاشتراك في "إيديكس 2020".

ومن جانبه، أكد شريف خالد الرئيس التنفيذي لشركة فالكون والعضو المنتدب عن ثقته في الإنتاج الحربي لإنتاج مكونات العربات، وأن شركة فالكون تعتبر من الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في مجال الأمن والحراسة وأنها ستعتمد اعتمادا كليا على السيارات التي سيتم إجراء أعمال التصفيح والتدريع لها للاستخدام في المجال المدني.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة براكتيكا الأوكرانية، عن رغبته في التعاون مع شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربي في تدريع السيارات المدنية لما تتميز به شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية عالية وعمالة مدربة على مستوى عالي، حيث يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية مما يساعد على نجاح توطين صناعة السيارات المدنية المصفحة في مصر.