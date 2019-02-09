ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، فجر اليوم السبت، القبض على 39 هاربا من تنفيذ 49 أحكام قضائية، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة بالمطار، استمرت لساعات عدة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وكشف مصدر بالمطار، أن اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار وجه القيادات الأمنية بالمطار، تنفيذ حملة أمنية مكبرة استمرت ساعات عدة بمشاركة جميع الإدارات التابعة، على مداخل ومخارج المطار، وأمام ساحات السيارات الصالات، وأسفرت عن إلقاء القبض على 39 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعه، ما بين خيانة أمانة وتبديد وسرقة تيار كهربائي وتعاطي مخدرات، وغيره.

وتم ترحيل المضبوطين إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بحقهم ومعارضة، واستئناف الأحكام الغيابية واول درجة، واتخاذ الإجراءات القانونية