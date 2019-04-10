التقى وفد حزب مستقبل وطن، المكون من النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، والنائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أعضاء الجالية المصرية في سويسرا لحثهم على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وعقد اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا لقاءً ضم حشد كبير من قياداته وأعضائه وعلى رأسهم محمود فضل ومحمد البطوط وفريد موسي وجمال حمّاد.

واستعرض اللقاء، المواد المقترح تعديلها وجدوى التعديلات الدستورية وشرح العائد من التعديلات على مصر، كذلك عرض المشروعات والإنجازات التي تمت في الأربع سنوات الماضية.

وفد الحزب يلتقي البعثة الدبلوماسية بجنيف للاطمئنان على استعدادات الاستفتاء

وأكد النائب محمود حسين، عضو مجلس النواب، أهمية المشاركة في الاستفتاء، من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال مسيرة الانجازات التي بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الحكم، مشيدا بما لمسه من حس وطني واصرار لدى أبناء الجالية على ممارسة حقهم الدستوري.

وأضاف "حسين"، في بيان صادر اليوم، أن التعديلات الدستورية الحاليّة هدفها الأساسي معالجه الثغرات التي ظهرت عند تطبيق الدستور الحالي، مشيرا إلى أن معظم الدساتير تم تغييرها مرات عديدة في دول العالم مثل الدستور الأميركي والفرنسي والألماني والصيني.

ومن جانبه، قال النائب محمد السلاب، عضو مجلس النواب، أن البرلمان عقد على مدار أسبوعين كاملين، العديد من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بحضور مختلف القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمعارضين لتلك التعديلات، في أجواء اتسمت بالشفافية والديموقراطية، وأتاحت لكل صاحب رأي أو وجهة نظر، التعبير عنه بكل مصداقية، وذلك في إطار الأجواء الديموقراطية التي تنعم بها مصر حاليا.

ودعا السلاب، المصريين سواء داخل مصر أو خارجها، عدم التفريط في حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء، قائلا إن كان لمجلس النواب حق طرح التعديلات الدستورية، فإن المواطن هو الوحيد صاحب الحق في اقرارها من خلال الموافقة عليها.

كما التقي وفد الحزب بالبعثة الدبلوماسية بسويسرا السفير علاء يوسف سفير مصر بالأمم المتحدة والقنصل العام لسويسرا أحمد إبراهيم للإطمئنان علي الاستعدادات للاستفتاء علي الدستور.

وتأتي زيارة النائبان محمود حسين، محمد السلاب، عضوا الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، لسويسرا في إطار جولة خارجية تشمل ثمان دول عربية وأوروبية، وتشمل الكويت والإمارات والسعودية وسويسرا وألمانيا وايطاليا وفرنسا وانجلترا، من أجل دعوة وحشد المصريين المقيمين في الخارج للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.