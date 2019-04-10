استضاف معهد الإسكندرية للإعلام، اليوم، سامح عبد الله مدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة لإلقاء ندوة للطلاب، وحوار مفتوح عن التطورات التكنولوجية في العمل الصحفي، والتحدث عن صحافة البيانات وصحافة الموبايل وصحافة الرقمية، في محاولة لتعليم الطلاب على فنون العمل الصحفي الإلكتروني.

وقالت الدكتورة عزه عثمان، عميد معهد إسكندرية للإعلام، إن الندوة تطرقت إلي جميع فنون العمل الصحفي الإلكتروني، وتعليم الطلاب كيفية ممارسة الصحافة الجديدة والتى تتضمن صحافة الموبايل، حيث حاول مدير معهد الأهرام اعطاء نبذة عن كل فنون الصحافة الجديدة والاستماع إلي الطلاب واسئلتهم حول العمل الصحفي.