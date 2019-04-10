أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تألو جهدا في النهوض بكافة القطاعات، مع إيمانها بأن قطاعي الصحة والتعليم يأتيان في المقدمة لدورهما في إعداد جيل مسلح بالعلم ويتمتع بالصحة، وأن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، "100 مليون صحة"، تعد خير دليل على حرص مصر للقضاء على الأمراض المزمنة واهتمامها بالقطاع الصحي بشكل عام.

وأشار رئيس الوزراء، إلى ضرورة توفير بنية تحتية شاملة وحديثة بالمستشفيات والوحدات الصحية مجهزة بأفضل الكوادر الطبية والمعدات والتقنيات الحديثة لبناء مجتمع صحي قادر على العطاء والمشاركة في خطط التنمية.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية اليوم، لمحافظة البحيرة، يرافقه وزيرا الإسكان والتنمية المحلية ونائباهما ونائب وزير التربية والتعليم وأمين عام مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.

وتفثد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، مستشفى رشيد المركزي، الذي أنشىء عام 1930 على مساحة كلية 7500 متر وهي عبارة عن 5 مبانٍ وبها 100 سرير، بالإضافة لعدد 9 أسرة عناية مركزة للأطفال المبتسرين و14 سريرا للغسيل الكلوي.

كما تفقد أعمال التطوير التي تتم بالمستشفى، حيث إنه جارٍ حاليًا تجهيز مبنى جديد للطوارئ عن طريق المشاركة المجتمعية بتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه، وجارٍ أيضًا تعلية مبنى العيادات الخارجية (دور) لمدرسة التمريض بتمويل من وزارة التنمية المحلية بتكلفة (1،5 مليون جنيه) وكذا تطوير المبنى الرئيسي والمبنى القديم بتمويل من مديرية الصحة بتكلفة تقديرية 11 مليون جنيه.